Une décision qui demeurera confidentielle

Dix-sept ans après le meurtre de ses deux enfants, l'ancien cardiologue Guy Turcotte comparaîtra prochainement devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada afin de tenter d'obtenir des permissions de sortie sous escorte.

Bien que les médias puissent assister à l'audience, la décision des commissaires demeurera confidentielle, une procédure exceptionnelle qui soulève plusieurs questions.

Écoutez l'ancienne juge Nicole Gibeault aborder le tout avec l'animateur Gino Chouinard, mardi matin.

Selon elle, ce dossier ravive un traumatisme collectif profondément ancré.

Nicole Gibeault rappelle que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition encadre strictement ces demandes.

Dans le cas d'une condamnation pour meurtre au deuxième degré avec peine à perpétuité, la loi fixe un délai minimal d'inadmissibilité variant entre 10 et 25 ans. Dans le dossier de M. Turcotte, ce délai avait été fixé à 17 ans.