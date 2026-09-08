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Réduire nos importations américaines

Contre-tarifs: l'achat local, un geste individuel qui peut rapporter gros

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 8 septembre 2026 10:31

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Contre-tarifs: l'achat local, un geste individuel qui peut rapporter gros
Contre-tarifs: l'achat local, un geste individuel qui peut rapporter gros, indique Michel Rochette. / Zoran Zeremski / Adobe Stock

Alors que les contre-tarifs canadiens sur les importations américaines sont entrés en vigueur, les consommateurs se demandent quel impact réel leurs choix d'achat peuvent avoir.

Écoutez le président du Conseil canadien du commerce de détail, Michel Rochette, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Il rappelle qu'un simple changement de comportement dans notre quotidien peut protéger des milliers d'emplois d'ici et injecter des milliards dans l'économie québécoise.

S'il peut sembler difficile de contourner certains produits américains, l'utilisation d'outils d'identification et la priorité accordée aux certifications d'ici permettent de faire une différence marquée, particulièrement dans le secteur alimentaire.

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