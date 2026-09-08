Actualité sportive

La Ville de Montréal demeure parmi les candidates potentielles pour l'obtention d'une franchise d'expansion dans les Ligues majeures de baseball, selon les informations dévoilées par ESPN.

Écoutez le chroniqueur sportif Jérémie Rainville faire le point sur le sujet, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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