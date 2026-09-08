 Aller au contenu
Une première au Québec

Des alliances menant à la formation d'un gouvernement de coalition?

par 98.5

0:00
9:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 septembre 2026 16:49

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des alliances menant à la formation d'un gouvernement de coalition?
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Après deux semaines de campagne électorale, les chefs des partis politiques veulent faire bouger l'aiguille, selon Nathalie Normandeau.

Écoutez la chronique politique de Nathalie Normdandeau au micro de Gino Chouinard.

Elle met en avant-plan les déclarations quotidiennes de Paul St-Pierre Plamondon (Parti québécois) et de Charles Milliard (Parti libéral du Québec).

Les thèmes clés incluent le référendum, l’économie, l’immigration, les tarifs de Donald Trump, l’achat local, la santé, l’éducation et la transition écologique.

Nathalie Normandeau se demande si l'élection mènera à une première au Québec, c'est-à-dire un gouvernement de coalition.

Vous aimerez aussi

Sondage: «Même 22 %, c'est un miracle pour le Parti libéral du Québec»
Lagacé le matin
Sondage: «Même 22 %, c'est un miracle pour le Parti libéral du Québec»
0:00
20:43
60% veulent un changement de gouvernement: «C'est pas tant que ça»
La commission
60% veulent un changement de gouvernement: «C'est pas tant que ça»
0:00
16:24
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«J'ai l'impression d'avoir découvert une autre femme» -Anick Lemay
Rattrapage
Des années après son diagnostic de cancer
«J'ai l'impression d'avoir découvert une autre femme» -Anick Lemay
Certains admirateurs sont-ils en train de déraper?
Rattrapage
Céline Dion à Paris
Certains admirateurs sont-ils en train de déraper?
Le Maroc est-il responsable de l'afflux de migrants vers l'Espagne?
Rattrapage
Plus de 70 000 migrants
Le Maroc est-il responsable de l'afflux de migrants vers l'Espagne?
Donald Trump exclut les produits canadiens des contrats publics
Rattrapage
Guerre commerciale
Donald Trump exclut les produits canadiens des contrats publics
La toxicité de l'air suite au 11 septembre a été cachée pendant des années
Rattrapage
Ville de New York
La toxicité de l'air suite au 11 septembre a été cachée pendant des années
La Loi 10 visera à faciliter le désabonnement numérique
Rattrapage
Abonnements numériques
La Loi 10 visera à faciliter le désabonnement numérique
«On a quand même révolutionné la TV» -Réjean Tremblay
Rattrapage
40ᵉ anniversaire de Lance et compte
«On a quand même révolutionné la TV» -Réjean Tremblay
Attention aux arnaques générées par l'IA sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Publication d'une tragédie inventée
Attention aux arnaques générées par l'IA sur les réseaux sociaux
L'Australie veut que ses citoyens puissent désactiver les algorithmes
Rattrapage
Réseaux sociaux
L'Australie veut que ses citoyens puissent désactiver les algorithmes
Montréal toujours dans la course à l'expansion de la MLB
Rattrapage
Actualité sportive
Montréal toujours dans la course à l'expansion de la MLB
Sondage Léger: 56% des électeurs québécois ont fait leur choix
Rattrapage
À un mois du scrutin
Sondage Léger: 56% des électeurs québécois ont fait leur choix
Les acteurs de la série Dix pour cent seront de retour dans un film sur Netflix
Rattrapage
Chronique culturelle
Les acteurs de la série Dix pour cent seront de retour dans un film sur Netflix
17 ans après les meurtres, Guy Turcotte demande des permissions de sortie
Rattrapage
Une décision qui demeurera confidentielle
17 ans après les meurtres, Guy Turcotte demande des permissions de sortie
L'ancien site de l’usine Belgo à Shawinigan sera démoli
Rattrapage
Adolescente décédée sur les lieux il y a un an
L'ancien site de l’usine Belgo à Shawinigan sera démoli