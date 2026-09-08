Après deux semaines de campagne électorale, les chefs des partis politiques veulent faire bouger l'aiguille, selon Nathalie Normandeau.

Écoutez la chronique politique de Nathalie Normdandeau au micro de Gino Chouinard.

Elle met en avant-plan les déclarations quotidiennes de Paul St-Pierre Plamondon (Parti québécois) et de Charles Milliard (Parti libéral du Québec).

Les thèmes clés incluent le référendum, l’économie, l’immigration, les tarifs de Donald Trump, l’achat local, la santé, l’éducation et la transition écologique.

Nathalie Normandeau se demande si l'élection mènera à une première au Québec, c'est-à-dire un gouvernement de coalition.