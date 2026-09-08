Selon un nouveau sondage Léger publié dans le Journal de Montréal, 56% des électeurs affirment avoir arrêté leur choix à un mois du scrutin.

Alors que le Parti québécois maintient sa tête avec 29% des intentions de vote et que la CAQ stagne à 23%, la lutte s'annonce particulièrement serrée dans la grande région de Québec entre le PQ, le PCQ et la CAQ.

Écoutez l'analyste politique Jonathan Valois aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

Pour l'analyste, ce résultat laisse encore une marge de manœuvre considérable aux différentes formations politiques.

Un bloc de 40% à 45% des électeurs demeure prenable ou hésitant, ce qui accentue la pression sur les équipes de campagne pour convaincre durant les premières semaines et maximiser la participation lors du vote par anticipation.