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À un mois du scrutin

Sondage Léger: 56% des électeurs québécois ont fait leur choix

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 septembre 2026 15:54

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jonathan Valois
Jonathan Valois
Sondage Léger: 56% des électeurs québécois ont fait leur choix
Jonathan Valois / Cogeco Média

Selon un nouveau sondage Léger publié dans le Journal de Montréal, 56% des électeurs affirment avoir arrêté leur choix à un mois du scrutin.

Alors que le Parti québécois maintient sa tête avec 29% des intentions de vote et que la CAQ stagne à 23%, la lutte s'annonce particulièrement serrée dans la grande région de Québec entre le PQ, le PCQ et la CAQ.

Écoutez l'analyste politique Jonathan Valois aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

Pour l'analyste, ce résultat laisse encore une marge de manœuvre considérable aux différentes formations politiques.

Un bloc de 40% à 45% des électeurs demeure prenable ou hésitant, ce qui accentue la pression sur les équipes de campagne pour convaincre durant les premières semaines et maximiser la participation lors du vote par anticipation.

«Un 56%, certains pourraient dire: "Ah c'est beaucoup", mais ça laisse quand même un autre 40, 45% qui lui est encore prenable pour les formations politiques.»

Jonathan Valois

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