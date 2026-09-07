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La chronique américaine

Bombardier ciblé par Donald Trump: «Je ne sais pas si on devrait être surpris»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 septembre 2026 17:32

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Bombardier ciblé par Donald Trump: «Je ne sais pas si on devrait être surpris»
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

À la veille de l'entrée en vigueur des contre-tarifs imposés par le Canada, le président américain Donald Trump menace directement Bombardier.

Il affirme que l'entreprise devrait installer ses usines de fabrication aux États-Unis, sans quoi elle n'aurait plus le droit de vendre d'appareils sur le marché américain.

Écoutez la chroniqueuse politique, Valérie Beaudoin, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

Bien qu'il y ait très peu de détails sur le décret ou le type de loi, il s'agit d'une nouvelle menace qui s'inscrit dans la lignée des dernières semaines.

Autres sujets abordés;

  • La volonté de Donald Trump de rebaptiser l'État du Nouveau-Mexique pour «New America»;
  • Les négociations de paix concernant la guerre en Ukraine et les déclarations de Volodymyr Zelensky.

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