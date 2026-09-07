La chronique américaine

À la veille de l'entrée en vigueur des contre-tarifs imposés par le Canada, le président américain Donald Trump menace directement Bombardier.

Il affirme que l'entreprise devrait installer ses usines de fabrication aux États-Unis, sans quoi elle n'aurait plus le droit de vendre d'appareils sur le marché américain.

Écoutez la chroniqueuse politique, Valérie Beaudoin, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Le Québec maintenant.

Bien qu'il y ait très peu de détails sur le décret ou le type de loi, il s'agit d'une nouvelle menace qui s'inscrit dans la lignée des dernières semaines.

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