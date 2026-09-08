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Ex-entraîneur des Canadiens

La nouvelle vie de Claude Julien

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 septembre 2026 06:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
La nouvelle vie de Claude Julien
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Claude Julien, l'ancien entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, est aujourd'hui à la barre des Lions de Zurich en Suisse.

Même s'il dit adorer son séjour en Europe, notamment en raison du rythme de vie et des déplacements beaucoup moins éprouvants que dans la Ligue nationale de hockey, l'entraîneur de 66 ans ne ferme pas complètement la porte à un éventuel retour dans la LNH.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter le nouveau défi de cet ancien entraîneur du CH et des Bruins notamment.

Autres sujets abordés

  • Frustration des joueurs de tennis aux Internationaux des États-Unis en raison des matchs qui se terminent tard dans la nuit;
  • Qualification de Coco Gauff pour les quarts de finale du US Open;
  • Victoire des A's de Sacramento contre les Blue Jays de Toronto au baseball majeur;
  • Panne de courant majeure lors d'un match de football universitaire de la NCAA forçant les équipes à jouer sans technologie de communication.

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