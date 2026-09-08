Ex-entraîneur des Canadiens

Claude Julien, l'ancien entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, est aujourd'hui à la barre des Lions de Zurich en Suisse.
Même s'il dit adorer son séjour en Europe, notamment en raison du rythme de vie et des déplacements beaucoup moins éprouvants que dans la Ligue nationale de hockey, l'entraîneur de 66 ans ne ferme pas complètement la porte à un éventuel retour dans la LNH.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter le nouveau défi de cet ancien entraîneur du CH et des Bruins notamment.
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