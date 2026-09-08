Accent et clichés québécois chez nos cousins

Une récente caricature de l'humoriste français Laurent Gerra fait vivement réagir...

En tentant de parodier Céline Dion à la radio RTL, l'humoriste enchaîne les clichés caricaturaux sur les Québécois, imite leur accent de manière maladroite et aborde l'affaire Patrick Bruel avec un goût douteux.

L'extrait a suscité une vague d'indignation de nombreux internautes québécois sur les réseaux sociaux.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux, mardi à Lagacé le matin.