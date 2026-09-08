Guerre commerciale entre Ottawa et Washington

Les contre-tarifs canadiens de 28 milliards de dollars imposés aux produits américains sont officiellement entrés en vigueur.
Alors que le conflit commercial s'intensifie, le chroniqueur politique Mathieu Boivin compare la situation à une bagarre inévitable où le Canada n'a d'autre choix que de se défendre face aux pressions de Donald Trump.
Selon lui, les répercussions économiques risquent d'être douloureuses pour les entreprises et les consommateurs, avant qu'une résolution ne soit envisageable.
Écoutez l'analyse de l'expert politique Mathieu Boivin, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Si vous pensez qu'on doit se tenir debout, ça veut dire des choses. Dans l'économie, ça se peut que ça fasse mal.»
Autres sujets abordés
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