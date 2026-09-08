Musique à découvrir

L'automne s'annonce particulièrement riche pour la scène musicale québécoise.

Bénédicte Lebel passe en revue plusieurs sorties d'albums attendues, à commencer par le pianiste Jean-Michel Blais avec Mirador, un projet ambitieux réunissant chœurs et quatuor à cordes.

Le groupe acadien-québécois Salebarbes promet quant à lui une énergie festive avec Ça veut rien saouère.

Écoutez la chronique culturelle de Bénédicte Lebel, mardi à Lagacé le matin.

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