Les Blue Jays de Toronto ont perdu un deuxième match de suite, lundi, cette fois face aux A's.

Malgré une remontée spectaculaire en neuvième manche, l'équipe a failli à la tâche et s'est inclinée 6-5, ratant une belle occasion de distancer leurs poursuivants dans la course aux éliminatoires.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive du jour au micro de Patrick Lagacé.

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