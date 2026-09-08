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MLB

Les Blue Jays échappent un match crucial

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 septembre 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Blue Jays échappent un match crucial
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Blue Jays de Toronto ont perdu un deuxième match de suite, lundi, cette fois face aux A's. 

Malgré une remontée spectaculaire en neuvième manche, l'équipe a failli à la tâche et s'est inclinée 6-5, ratant une belle occasion de distancer leurs poursuivants dans la course aux éliminatoires.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive du jour au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Le duel à venir en quarts de finale entre Alexander Zverev et Botic van de Zandschulp au US Open;
  • Le parcours surprenant du jeune Belge Alexander Blockx aux Internationaux des États-Unis;
  • Les affrontements à surveiller chez les hommes et les femmes au tennis, dont le choc entre Ben Shelton et Carlos Alcaraz;
  • Le contrat colossal de 135 millions $ accordé au demi de coin Christian Gonzalez par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre;
  • Le coup d'envoi de la saison 2026 de la NFL opposant les Patriots aux Seahawks de Seattle mercredi soir.

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