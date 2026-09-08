Les Blue Jays de Toronto ont perdu un deuxième match de suite, lundi, cette fois face aux A's.
Malgré une remontée spectaculaire en neuvième manche, l'équipe a failli à la tâche et s'est inclinée 6-5, ratant une belle occasion de distancer leurs poursuivants dans la course aux éliminatoires.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive du jour au micro de Patrick Lagacé.
Autres sujets abordés
- Le duel à venir en quarts de finale entre Alexander Zverev et Botic van de Zandschulp au US Open;
- Le parcours surprenant du jeune Belge Alexander Blockx aux Internationaux des États-Unis;
- Les affrontements à surveiller chez les hommes et les femmes au tennis, dont le choc entre Ben Shelton et Carlos Alcaraz;
- Le contrat colossal de 135 millions $ accordé au demi de coin Christian Gonzalez par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre;
- Le coup d'envoi de la saison 2026 de la NFL opposant les Patriots aux Seahawks de Seattle mercredi soir.