Entrevue avec l'animatrice

Trois ans après son départ de TVA, Marie-Claude Barrette dresse un bilan très positif de son virage vers l'entrepreneuriat et le monde du numérique.

Épanouie par la grande liberté que lui procure son indépendance professionnelle, l'animatrice se consacre pleinement à ses projets personnels.

Écoutez l'animatrice, Marie-Claude Barrette, à ce sujet, lundi lors de l'émission Le Québec maintenant.