Entrevue avec l'animatrice

Trois ans après son départ de TVA, Marie-Claude Barrette dresse un bilan très positif de son virage vers l'entrepreneuriat et le monde du numérique.
Épanouie par la grande liberté que lui procure son indépendance professionnelle, l'animatrice se consacre pleinement à ses projets personnels.
Écoutez l'animatrice, Marie-Claude Barrette, à ce sujet, lundi lors de l'émission Le Québec maintenant.
«C'est la première fois que je choisis ce que je fais. J'ai réalisé il n’y a pas si longtemps que toute ma vie, j'ai fait beaucoup d'affaires... mais on me l'a toujours demandé. Même la télé, c'est la télé qui est venue me chercher et là, tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, a passé 50 ans, je décide ce que je fais.»