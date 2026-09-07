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Entrevue avec l'animatrice

«C'est la première fois que je choisis ce que je fais» -Marie-Claude Barrette

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 7 septembre 2026 18:36

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«C'est la première fois que je choisis ce que je fais» -Marie-Claude Barrette
Marie-Claude Barrette / Cogeco Média

Trois ans après son départ de TVA, Marie-Claude Barrette dresse un bilan très positif de son virage vers l'entrepreneuriat et le monde du numérique.

Épanouie par la grande liberté que lui procure son indépendance professionnelle, l'animatrice se consacre pleinement à ses projets personnels.

Écoutez l'animatrice, Marie-Claude Barrette, à ce sujet, lundi lors de l'émission Le Québec maintenant.

«C'est la première fois que je choisis ce que je fais. J'ai réalisé il n’y a pas si longtemps que toute ma vie, j'ai fait beaucoup d'affaires... mais on me l'a toujours demandé. Même la télé, c'est la télé qui est venue me chercher et là, tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, a passé 50 ans, je décide ce que je fais.»

Marie-Claude Barrette

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