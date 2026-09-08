Les tentatives de régulation des réseaux sociaux, comme Meta, se heurtent à de la résistance en France et au sein de l'Union européenne.

Alors que les mesures d'interdiction pour les moins de 15 ans ont été bloquées en France au nom de la liberté d'expression, le président français Emmanuel Macron pousse désormais pour des lois à l'échelle européenne.

Toutefois, la démarche se heurte à des divisions entre pays membres et à la complexité de légiférer face aux géants américains du Web.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point dans ce dossier, mardi, à Lagacé le matin.