Commentaires sexistes d'un vox pop d'Hugo Meunier

Un vox pop réalisé par le journaliste pour Urbania, Hugo Meunier a fait réagir pour les mauvaises raisons, alors que le simple habillement d'une adolescente de 18 ans a inondé les commentaires de la publication sur les réseaux sociaux.

Selon Patrick Lagacé, les propos de monsieurs souvent âgés sous cette vidéo sont inacceptables, voire condamnables s'ils avaient été prononcés à haute voix dans l'espace public.

Le couvert de l'anonymat y est-il pour quelque chose?

Écoutez le billet de l'animateur de Lagacé le matin, Patrick Lagacé, lundi.