Erreur ou nouveau style?

Le chroniqueur Frédéric Labelle s'intéresse au changement soudain de couleur de cheveux de Donald Trump.

En effet, le président semble avoir délaissé son blond naturel pour une teinte qui tire davantage vers le brun.

Les nombreuses réactions en ligne à propos de ce changement qui peut sembler anodin mettent en lumière à quel point le style capillaire est intimement lié à l'image publique.

Dans le cas du président américain, sa chevelure orangée fait partie de sa marque de commerce depuis plusieurs années.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle aborder le sujet, lundi, à Lagacé le matin.