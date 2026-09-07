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Guerre commerciale

Québec se prépare à la riposte américaine: «Envisager les scénarios potentiels»

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Le Québec maintenant

le 7 septembre 2026 15:49

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Québec se prépare à la riposte américaine: «Envisager les scénarios potentiels»
Gino Chouinard / Cogeco Média

Alors que de nouveaux tarifs canadiens entrent en vigueur à minuit une contre plus de 700 produits américains, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, suspend sa campagne pour convoquer un Conseil des ministres d'urgence.

Écoutez l'émissaire du Québec auprès des différentes instances gouvernementales canadiennes, américaines et mexicaines lors des travaux en lien avec la révision de l’ACEUM, Louise Blais, à ce sujet, lundi, à l'émission Le Québec maintenant.

Face aux menaces ciblées de Donald Trump contre des fleurons comme Bombardier, Québec évalue tous les scénarios de rétorsion possibles.

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