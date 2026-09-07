Le metteur en scène québécois Serge Denoncourt est de retour sur les ondes de TV5 avec la troisième saison de son émission Serge à Paris.

Au fil de treize épisodes de 24 minutes diffusés dès 19 h, il poursuit son exploration de la capitale française aux côtés d'invités comme Fanny Ardant, Arielle Dombasle, Charlotte Cardin ou encore Xavier Dolan.

Il se confie sur sa relation d'amour-haine avec la Ville Lumière et sur les différences qu'il remarque entre les Parisiens et sa vie au Québec

Écoutez le metteur en scène, Serge Denoncourt, en direct de Paris, en discuter, lundi, au micro de Patrick Lagacé.