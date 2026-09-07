De l'île d'Orléans à Beaumont

Luc Ferrandez revient à la charge sur le troisième lien, blâmant cette fois-ci le projet présenté par le chef conservateur, Éric Duhaime.

Il souligne que ce pont entre Québec et Lévis traverserait l’île d’Orléans et Beaumont, menaçant des terres agricoles et le passage de bateaux de croisière sur le fleuve Saint-Laurent.

Un projet difficilement réaliste, à son avis, promis dans une perspective électoraliste envers les citoyens de la grande région de Québec.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez critiquer le projet à l'émission Lagacé le matin, lundi.