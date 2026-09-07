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De l'île d'Orléans à Beaumont

3e lien d'Éric Duhaime: «Ça va transformer le milieu agricole en banlieue»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 septembre 2026 09:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
3e lien d'Éric Duhaime: «Ça va transformer le milieu agricole en banlieue»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Luc Ferrandez revient à la charge sur le troisième lien, blâmant cette fois-ci le projet présenté par le chef conservateur, Éric Duhaime.

Il souligne que ce pont entre Québec et Lévis traverserait l’île d’Orléans et Beaumont, menaçant des terres agricoles et le passage de bateaux de croisière sur le fleuve Saint-Laurent.

Un projet difficilement réaliste, à son avis, promis dans une perspective électoraliste envers les citoyens de la grande région de Québec.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez critiquer le projet à l'émission Lagacé le matin, lundi.

«Si tu es un urbaniste, puis tu fais débarquer une autoroute dans un champ. Qu'est-ce tu penses qui va arriver dans ce champ-là? Il va y avoir une banlieue, puis une autre, puis une autre. Ça fait que tout le long de ce passage là, tu vas transformer le milieu agricole en un milieu de banlieue.»

Luc Ferrandez

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