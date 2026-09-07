Un incident controversé est survenu lors d'un match de la Ligue majeure de baseball entre les Rockies du Colorado et les Cardinals de Saint-Louis.

L’arbitre Doug Eddings a fait réagir le monde du baseball en réprimandant le jeune lanceur Hansel Rincon au sujet du port de sa casquette.

L'intervention de l'arbitre a provoqué la colère du gérant des Cardinals, qui s'est fait expulser de la rencontre après un échange tendu avec l'officiel.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque en discuter, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.