70 ans de carrière

À 95 ans, l'animateur radio Jean Brisson accroche son micro, concluant une carrière impressionnante qui s'est étalée sur près de 70 ans.

Au cours de cette longue carrière, il aura interviewé 10 premiers ministres du Canada et 11 premiers ministres du Québec. C'est toutefois son entretien avec le général de Gaulle qui l'aura le plus marqué.

Toujours en bonne santé, l'animateur souhaite passer plus de temps auprès de sa famille.

Écoutez l'animateur radio Jean Brisson revenir sur sa carrière, dimanche, en compagnie de Denis Lévesque.