Le président des États-Unis a mis en ligne des dizaines de publications sur son réseau Truth Social, au cours de la journée de dimanche.

On peut notamment y voir une photo de lui en Hulk, une carte de l'Iran au visage de Trump, une photo de George Washington et sa supposée rencontre avec Trump dans le bureau ovale et un texte sur son désir de renommer l'état du Nouveau-Mexique en Nouvel-Amérique.

Une stratégie toutefois bien établie chez les MAGA, qui est celle d'inonder les médias pour les distraire de son bilan.

Écoutez Frédéric Labelle, chroniqueur, faire le tour des réseaux sociaux dans l'émission de Patrick Lagacé, lundi matin.