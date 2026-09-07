Vente de maisons

La courtière Maïka Desnoyers nous en dévoile plus sur l’intrigante clause qui oblige les vendeurs à dévoiler les suicides et les morts violentes lors des ventes de maison.

Cette clause est importante pour sécuriser les acheteurs et protéger les vendeurs de potentielles poursuites allant jusqu'à des milliers de dollars, explique-t-elle.

Le tout, même si certains acheteurs sont rebutés quand ils lisent qu'il y a eu, par exemple, une mort violente dans la maison qui les intéresse.

Écoutez Maïka Desnoyers, courtière en immobilier et co-animatrice de Vendre ou Rénover au Québec, décortiquer le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay.