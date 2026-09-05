Plus de 600 000 participants et participantes

Le 58e Festival de western de Saint-Tite début dans moins d'une semaine, le 11 septembre prochain.

La tête d'affiche du premier soir? Le jeune chanteur américain Max McNown.

Le chroniqueur Stéphane Leclair explique que l'événement est de plus en plus populaire, attirant plus de 600 000 personnes lors des cinq jours du festival, alors que la population de Saint-Tite, elle, s'élève à 3600 personnes.

Écoutez le chroniqueur culturel, Stéphane Leclair, expliquer le tout samedi, à l'émission de Denis Lévesque.