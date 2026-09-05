«On réalise son rêve»

Bob Bissonnette, chanteur bien connu dans la région de Québec, aura son concert hommage au Grand Théâtre de Québec.

Jonathan Bélanger, qui produit ce spectacle, aborde la carrière de Bob Bissonnette et les raisons qui l'ont poussé à vouloir réaliser cet hommage.

Écoutez l'entrevue du chroniqueur culturel Stéphane Leclair avec le producteur Jonathan Bélanger à Signé Lévesque, samedi.