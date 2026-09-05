Primaire et secondaire

Une vaste étude réalisée par l’Université de Montréal auprès de 100 000 élèves du primaire et du secondaire démontre que, depuis la pandémie de COVID-19, plus du tiers des élèves se font insulter.

Un chiffre inquiétant, souligne l'auteur de cette étude, qui craint que des mots de plus en plus crus soient utilisés et surtout banalisés dans les écoles.

Écoutez Éric Morissette, auteur de l’étude et professeur à l'Université de Montréal, expliquer les dessous de cette nouvelle, samedi, à Signé Lévesque.