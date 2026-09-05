Aux États-Unis, le procès très médiatisé de Lindsay Clancy, accusée du meurtre de ses trois enfants, a été annulé après près de sept jours de délibérations, un juré yant refusé d’accepter la non-responsabilité criminelle pour cause de psychose post-partum.

La juge à la retraite Nicole Gibeault, explique que ce procès extrêmement rapide est du jamais-vu aux États-Unis.

Elle mentionne qu'il pourrait y avoir une relance du procès, mais que rien n'est encore acquis.

Écoutez la juge à la retraite Nicole Gibeault analyser le procès au micro de l'animateur Denis Lévesque, samedi.