Pont de Duhaime qui passerait sur l'île d'Orléans

L'animateur au FM93, Jérôme Landry, estime que le projet de troisième lien des conservateurs d'Éric Duhaime est «le pire» qui ait été présenté jusqu'à maintenant.

Passage sur l'île d'Orléans, pont à trois voies et perte potentielle du statut de patrimoine mondial de l'UNESCO pour Québec: les raisons sont nombreuses pour rejeter le projet, selon Jérôme Landry.

Écoutez l'animateur au FM93, Jérôme Landry, donner son avis sur le sujet dans l'émission Signé Lévesque, samedi matin.

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