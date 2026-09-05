Tendance inquiétante du pheromone maxxing

Une tendance émergente sur les réseaux sociaux pousse de plus en plus de jeunes hommes à réduire, voire à abandonner leur hygiène corporelle dans le but de maximiser leurs phéromones et ainsi mieux séduire.

Le pheromone maxxing est de plus en plus populaire chez les adolescents sur les plateformes comme TikTok.

Mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Comment est-ce possible de croire en cette tendance, qui n'est pas prouvée par la science? D'où vient cette même tendance?

Écoutez la chronique société d'Ingrid Falaise, samedi matin, à l'émission de Denis Lévesque.