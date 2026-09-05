Mot passe-partout

On parle beaucoup «des gens» dans les médias. Les politiciens en parlent, les sondeurs en parlent. Mais de qui parle-t-on vraiment?

Ce terme «flou» énerve la chroniqueuse Marie-France Bazzo, qui aimerait des termes plus clairs, tels que les électeurs, les partisans, les citoyens, ou encore les Québécois et les Québécoises.

Écoutez la chroniqueuse et productrice Marie-France Bazzo se prononcer sur le tout à l’émission de l’animateur Denis Lévesque.