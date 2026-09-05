À l'approche des élections de mi-mandat

20 000 personnes sont attendues à la Convention des élections de mi-mandat organisée par les Républicains, les 9 et 10 septembre prochains.

Une idée qui n'était pas nécessairement mauvaise, explique Guillaume Lavoie, jusqu'à ce qu'on sache qu'il s'agit surtout d'une mise en scène télévisuelle.

Par ailleurs, deux discours sont prévus lors de cette soirée: le premier étant le président des États-Unis et le deuxième étant... le président des États-Unis!

Écoutez le chroniqueur de politique américaine, Guillaume Lavoie, décortiquer le tout, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.