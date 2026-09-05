Le match des recrues des Canadiens débute mercredi prochain, rappelle le chroniqueur sportif, Jean-François Baril.

Il mentionne toutefois à la dérision qu'on ne connaît pas particulièrement les jeunes joueurs qui seront sur la glace.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur sportif, Jean-François Baril, à ce sujet, samedi à Signé Lévesque.

Autre sujet abordé