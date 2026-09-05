Analyse de campagne électorale

Christian Dufour estime que Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et qu'Éric Duhaime (PCQ) ont eu une bonne semaine de campagne.

Il croit que Christine Fréchette manque de forts discours nationalistes, comme celui de PSPP au Centre Vidéotron vendredi.

Christian Dufour juge aussi qu'il y a énormément de promesses et que la campagne commence «en canon».

Écoutez Christian Dufour, politologue et chroniqueur, et la chronique Le dernier mot en fin d’émission à Signé Lévesque, samedi.

Pour Charles Milliard et les libéraux, notre chroniqueur croit qu'il attend que le pouvoir «lui tombe dans les mains».