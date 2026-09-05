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La Série du siècle

La guerre froide qui a surpris le Canada face à l'URSS

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 5 septembre 2026 10:40

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Laurent Turcot
Laurent Turcot
La guerre froide qui a surpris le Canada face à l'URSS
Laurent Turcot / Cogeco Média

Laurent Turcot aborde la Série du siècle de 1972, opposant le Canada et l’URSS au moment de la guerre froide, qui représentait alors le capitalisme face au communisme. 

Contrairement à ce que croyaient les Canadiens, qui pensaient battre à plat de couture les Russes dès le premier match de la série, c'est finalement l'équipe de l'URSS qui l'a emporté par la marque de 7 à 3 au Forum de Montréal.

Laurent Turcot rappelle que c'est d'ailleurs cette série, finalement remportée à l'arraché par le Canada, à une ouverture de la LNH aux joueurs européens. 

Écoutez l'historien, auteur et professeur, Laurent Turcot, revenir sur ces faits historiques au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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