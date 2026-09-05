Laurent Turcot aborde la Série du siècle de 1972, opposant le Canada et l’URSS au moment de la guerre froide, qui représentait alors le capitalisme face au communisme.

Contrairement à ce que croyaient les Canadiens, qui pensaient battre à plat de couture les Russes dès le premier match de la série, c'est finalement l'équipe de l'URSS qui l'a emporté par la marque de 7 à 3 au Forum de Montréal.

Laurent Turcot rappelle que c'est d'ailleurs cette série, finalement remportée à l'arraché par le Canada, à une ouverture de la LNH aux joueurs européens.

Écoutez l'historien, auteur et professeur, Laurent Turcot, revenir sur ces faits historiques au micro de l'animateur Denis Lévesque.