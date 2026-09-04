Présenté au théâtre Duceppe

La pièce 24 poses de Serge Boucher est présentée au théatre Duceppe et plonge dans l'univers de la famille.

Une famille se réunit dans l'arrondissement de Charlesbourg, en banlieue de Québec. Au moment d'arriver dans la ville, une partie de la famille se bute à prendre la mauvaise sortie sur la route.

Un rassemblement familial drôle et parfois maladroit, dans lequel on reconnaîtra certainement un membre de notre famille, selon la chroniqueuse Bénédicte Lebel.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel présenter cette pièce de théâtre au micro de l'animateur Patrick Lagacé, vendredi.