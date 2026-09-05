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«24 poses» à Duceppe

«La pièce la plus réaliste possible pour représenter la famille québécoise»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 5 septembre 2026 08:18

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
«La pièce la plus réaliste possible pour représenter la famille québécoise»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

La pièce 24 poses de Serge Boucher est présentée au théatre Duceppe et plonge dans l'univers de la famille.

Une famille se réunit dans l'arrondissement de Charlesbourg, en banlieue de Québec. Au moment d'arriver dans la ville, une partie de la famille se bute à prendre la mauvaise sortie sur la route.

Un rassemblement familial drôle et parfois maladroit, dans lequel on reconnaîtra certainement un membre de notre famille, selon la chroniqueuse Bénédicte Lebel.

Écoutez le chroniqueur culturel, Stéphane Leclair, expliquer le tout samedi, à l'émission de Denis Lévesque.

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