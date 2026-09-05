La région lance un cri du coeur

La Côte-Nord lance un cri du coeur après que ses MRC aient révélé qu'elle est la deuxième région contribuant le plus au PIB du Québec.

L'animateur au 95,7 KYK à Saguenay, Martin-Thomas Côté, mentionne que la Côte-Nord, de plus en plus désertée, demande aus gouvernements d'investir autant dans la région qu'elle contribue à l'économie du Québec.

Écoutez l'animateur au 95,7 KYK, Martin-Thomas Côté, expliquer la nouvelle dans l'émission Signé Lévesque, samedi matin.