La région lance un cri du coeur

La Côte-Nord lance un cri du coeur après que ses MRC aient révélé qu'elle est la deuxième région contribuant le plus au PIB du Québec.
L'animateur au 95,7 KYK à Saguenay, Martin-Thomas Côté, mentionne que la Côte-Nord, de plus en plus désertée, demande aus gouvernements d'investir autant dans la région qu'elle contribue à l'économie du Québec.
Écoutez l'animateur au 95,7 KYK, Martin-Thomas Côté, expliquer la nouvelle dans l'émission Signé Lévesque, samedi matin.
«La région se dépeuple, les gens quittent la Côte-Nord, on a de moins en moins de gens et quand on a des travailleurs, c'est souvent du "fly in" "fly out", donc des gens qui vont aller travailler là-bas, encaisser le chèque de paie puis aller le dépenser dans une autre région du Québec.