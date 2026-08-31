En pleine rentrée scolaire

À l'occasion de la rentrée scolaire, le journaliste de Cogeco Média Carl Marchand s'est rendu sur le terrain à Saint-Jérôme pour accompagner les policiers lors d'une opération de surveillance autour des écoles.

Il rappelle que le mois de septembre est le plus critique de l'année pour les accidents impliquant des piétons, particulièrement les jeunes de 5 à 12 ans.

Chaque année, plus de 300 accidents liés au transport scolaire sont dénombrés au Québec.

Parmi les infractions les plus souvent ciblées par les forces de l'ordre, on retrouve les excès de vitesse, le manque d'attention au volant, le stationnement illégal et le non-respect des feux clignotants des autobus scolaires, des comportements fréquemment commis par les parents eux-mêmes.

Écoutez la chronique faits divers de Carl Marchand, lundi, au micro de Patrick Lagacé.