Quelles alternatives pour entrer à Montréal?

Les travaux sur le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se poursuivront au cours des prochains jours.

Nicolas Vigneault, du ministère des Transports, recommande donc aux usagers de la route d'emprunter les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De-Champlain pour entrer sur l'Île de Montréal, voire même d'emprunter la 40 au lieu de la 20 en provenance de Québec.

Écoutez la chronique du ministère des Transports avec Nicolas Vigneault, samedi, pour en savoir plus en compagnie de l’animateur Denis Lévesque.

Nicolas Vigneault aborde aussi la fermeture prochaine du pont Pierre-Laporte à Québec.