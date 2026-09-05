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Quelles alternatives pour entrer à Montréal?

Travaux sur Louis-Hippolyte-La Fontaine: «Il faut les faire si on veut avancer»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 5 septembre 2026 08:17

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Travaux sur Louis-Hippolyte-La Fontaine: «Il faut les faire si on veut avancer»
Le gouvernement du Québec souhaite prolonger la durée de vie du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine pour environ 40 ans / La Presse Canadienne / Graham Hughes

Les travaux sur le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se poursuivront au cours des prochains jours.

Nicolas Vigneault, du ministère des Transports, recommande donc aux usagers de la route d'emprunter les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De-Champlain pour entrer sur l'Île de Montréal, voire même d'emprunter la 40 au lieu de la 20 en provenance de Québec.

Écoutez la chronique du ministère des Transports avec Nicolas Vigneault, samedi, pour en savoir plus en compagnie de l’animateur Denis Lévesque.

Nicolas Vigneault aborde aussi la fermeture prochaine du pont Pierre-Laporte à Québec.

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