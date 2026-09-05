L’Assemblée générale des Nations Unies a dévoilé sa nouvelle carte du monde intitulée Equal Earth, vendredi.

Elle représente mieux la taille des continents de la planète, notamment l’Afrique, malgré que le seul pays s'y étant opposé soit les États-Unis.

Écoutez la journaliste du 98.5, Caroline Bertrand, présenter sa revue de presse, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

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