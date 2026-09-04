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Les meilleurs espoirs

Les Canadiens dévoilent les joueurs qui seront présents au camp des recrues

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 septembre 2026 16:52

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Les Canadiens dévoilent les joueurs qui seront présents au camp des recrues
L'actualité sportive avec Jérémie Rainville / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont dévoilé la liste de joueurs qui participeront au camp des recrues qui se tiendra du 11 au 15 septembre prochain du côté de Brossard et Gatineau.

Les espoirs disputeront deux matchs au Centre Slush Puppi de Gatineau contre les recrues des Jets de Winnipeg et des Sénateurs d'Ottawa, dans le cadre du Face-à-Face des espoirs de la LNH. 

Deux des meilleurs espoirs du CH, Michael Hage et Alexander Zharovsky, ne seront pas présents, leurs saisons respectives ayant déjà débuté.

Écoutez la chronique sportive de Jérémie Rainville, vendredi, au micro de Gino Chouinard.

L'analyste invite les partisans à garder un œil sur le défenseur format géant Owen Protz, un choix de quatrième tour lors du repêchage de 2024.

Autres sujets abordés:

  • Leylah Fernandez s'incline contre la troisième tête de série au US Open;
  • Une odeur de cannabis perturbe la numéro un mondiale, Aryna Sabalenka;
  • Denis Shapovalov affronte le gagnant de l'Omnium Banque Nationale, Ben Shelton.

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