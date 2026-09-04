Un coup de pub du logiciel Suno?

Une drôle de saga secoue les réseaux sociaux depuis le 18 août: le «OreoGate». La créatrice de contenu «ashleighjamz» fait fureur sur Instagram en mettant en musique des conversations tendues d'un groupe de mères de jeunes enfants, à l'aide de l'outil d'intelligence artificielle Suno.

Le conflit a éclaté lorsqu'une mère nommée Michelle aurait demandé de bannir les biscuits Oreo des boîtes à lunch pour ne pas créer de jalousie chez sa fille.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux, Philippe Lacroix, aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

Il explique que la créatrice collaborerait finalement avec le logiciel Suno, confirmant un coup de pub particulièrement efficace et divertissant.