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Un coup de pub du logiciel Suno?

«Oreo Gate»: quand l'IA et un groupe de mères enflamment le Web

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 septembre 2026 16:03

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
«Oreo Gate»: quand l'IA et un groupe de mères enflamment le Web
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Une drôle de saga secoue les réseaux sociaux depuis le 18 août: le «OreoGate». La créatrice de contenu «ashleighjamz» fait fureur sur Instagram en mettant en musique des conversations tendues d'un groupe de mères de jeunes enfants, à l'aide de l'outil d'intelligence artificielle Suno.

Le conflit a éclaté lorsqu'une mère nommée Michelle aurait demandé de bannir les biscuits Oreo des boîtes à lunch pour ne pas créer de jalousie chez sa fille.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux, Philippe Lacroix, aborder le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Gino Chouinard.

Il explique que la créatrice collaborerait finalement avec le logiciel Suno, confirmant un coup de pub particulièrement efficace et divertissant.

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