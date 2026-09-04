Du choix sur les tablettes

Le premier sommelier en bière au Québec, Sylvain Bouchard aborde l’incroyable évolution des microbrasseries au Québec. Alors qu'on n'en comptait que cinq ou six au milieu des années 1980, le compte a explosé au cours des 20 dernières années.

Portée par un engouement pour l’achat local post-pandémie, le marché a maintenant atteint une phase de maturité : la sélection s'affine et les consommateurs reviennent de plus en plus vers des styles classiques et accessibles, comme les lagers blondes.

Écoutez Sylvain Bouchard, sommelier en bière, aborder le sujet, vendredi, au micro de Gino Chouinard.