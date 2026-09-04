Entrevue avec Dawson King Pierre

Originaire de Longueuil et ancien élève du Collège Charles-Lemoyne, Dawson King Pierre, joueur blessé des Lions de la Colombie-Britannique, prend régulièrement du temps pour retourner sur le bord des terrains de son ancienne école.

Son but: conseiller, guider et motiver les jeunes joueurs de football de la relève.

Écoutez l'entretien de l'animateur Gino Chouinard avec l'athlète professionnel, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.