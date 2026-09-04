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Entrevue avec Dawson King Pierre

«De redonner aux jeunes, ça a toujours été inspirant pour moi»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 septembre 2026 16:02

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
«De redonner aux jeunes, ça a toujours été inspirant pour moi»
Gino Chouinard / Cogeco Média

Originaire de Longueuil et ancien élève du Collège Charles-Lemoyne, Dawson King Pierre, joueur blessé des Lions de la Colombie-Britannique, prend régulièrement du temps pour retourner sur le bord des terrains de son ancienne école. 

Son but: conseiller, guider et motiver les jeunes joueurs de football de la relève.

Écoutez l'entretien de l'animateur Gino Chouinard avec l'athlète professionnel, vendredi, à l'émission Le Québec maintenant

«D'être dans ces pas là, de pouvoir redonner aux jeunes, aux futurs de la génération, pour moi, ça a toujours été inspirant.»

Dawson King Pierre

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