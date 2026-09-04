Des jeux d'arcades en ligne dévoilés par la Maison-Blanche afin d'appuyer certaines politiques de Donald Trump font présentement scandale aux États-Unis.

Un Tetris où le but est de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique ou encore une reprise du jeu Snake où l'on doit récolter des points en attrapant et en déportant le plus d'immigrants illégaux possible sont des exemples de jeux disponibles sur le site officiel de la Maison Blanche.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux, Philippe Lacroix, en discuter, vendredi, au micro de Gino Chouinard.