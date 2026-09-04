Les jurés incapables de parvenir à une unanimité

Le procès très médiatisé de l'Américaine Lindsay Clancy, accusée d'avoir tué ses trois enfants en raison d'une possible psychose post-partum, s'est soldé par un procès nul, faute d'unanimité parmi les jurés.

Écoutez Me Stephen Dreyfuss, avocat et ancien procureur adjoint de New York, faire le point, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.