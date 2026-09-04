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Les jurés incapables de parvenir à une unanimité

Annulation du procès très médiatisé de l'Américaine Lindsay Clancy

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 septembre 2026 16:37

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Annulation du procès très médiatisé de l'Américaine Lindsay Clancy
Gino Chouinard / Cogeco Média

Le procès très médiatisé de l'Américaine Lindsay Clancy, accusée d'avoir tué ses trois enfants en raison d'une possible psychose post-partum, s'est soldé par un procès nul, faute d'unanimité parmi les jurés.

Écoutez Me Stephen Dreyfuss, avocat et ancien procureur adjoint de New York, faire le point, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard. 

«Cet après-midi, la Cour suprême de l'État du Massachusetts a finalement refusé d'accorder une suspension de la déclaration du procès nul. Donc, il y aura certainement un nouveau procès sur les mêmes faits dans quelques mois.»

Me Stephen Dreyfuss

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