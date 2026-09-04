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Évalué à trois milliards de dollars

Projet de 3e lien du Parti conservateur: est-ce réaliste?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 septembre 2026 15:45

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Projet de 3e lien du Parti conservateur: est-ce réaliste?
Gino Chouinard / Cogeco Média

Le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, a présenté vendredi sa vision de ce que serait un troisième lien à Québec, dans le cadre de la campagne électorale.

Il suggère un pont de 2,15 kilomètres passant par l'île d'Orléans évalué à 3 milliards de dollars. Cette proposition, qui a forcé les autres formations politiques à se positionner, tient-elle la route?

Écoutez Bruno Massicotte, professeur titulaire au Département des génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal, faire le point vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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