Hockey des Canadiens

Après des semaines de spéculations, TVA Sports a confirmé le renouvellement de son entente avec la Ligue nationale de hockey pour les 12 prochaines années.

La chaîne de Pierre Karl Péladeau présentera notamment 32 matchs des Canadiens de Montréal cette saison, soit 10 de plus que lors de l'accord précédent.

Avec le partage des droits entre RDS, TVA Sports et Amazon Prime, les amateurs devront désormais accumuler trois abonnements payants pour suivre l'intégralité de la saison.

Heureusement pour les amateurs du Tricolore, les 84 matchs des Canadiens seront tous diffusés sur les stations de Cogeco Média et sur l'application du même nom avec Dany Dubé et Martin McGuire.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point vendredi matin à l'émission de Patrick Lagacé.

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