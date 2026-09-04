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Hockey des Canadiens

Droits de diffusion de la LNH: TVA Sports poursuit l'aventure pour 12 ans

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 septembre 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Droits de diffusion de la LNH: TVA Sports poursuit l'aventure pour 12 ans
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Après des semaines de spéculations, TVA Sports a confirmé le renouvellement de son entente avec la Ligue nationale de hockey pour les 12 prochaines années.

La chaîne de Pierre Karl Péladeau présentera notamment 32 matchs des Canadiens de Montréal cette saison, soit 10 de plus que lors de l'accord précédent.

Avec le partage des droits entre RDS, TVA Sports et Amazon Prime, les amateurs devront désormais accumuler trois abonnements payants pour suivre l'intégralité de la saison.

Heureusement pour les amateurs du Tricolore, les 84 matchs des Canadiens seront tous diffusés sur les stations de Cogeco Média et sur l'application du même nom avec Dany Dubé et Martin McGuire.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point vendredi matin à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • L'élimination précoce de Félix Auger-Aliassime aux Internationaux de tennis des États-Unis en raison d'un malaise.
  • Les matchs des Canadiens Leylah Fernandez et Denis Shapovalov présentés vendredi au US Open.
  • L'affrontement entre les Alouettes de Montréal et les Lions de la Colombie-Britannique.
  • Le coup d'envoi de la saison de football universitaire au Québec (RSEQ).

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