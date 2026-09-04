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Idées de recettes

Le temps des pommes est arrivé: découvrer les secrets de ce délicieux fruit

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Le Québec maintenant

le 4 septembre 2026 18:04

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Le temps des pommes est arrivé: découvrer les secrets de ce délicieux fruit
Gino Chouinard / Cogeco Média

Vincent Dion-Lavallée, chef exécutif et copropriétaire de La Cabane d'à côté et du célèbre restaurant Au Pied de Cochon, met en lumière toute la richesse et la complexité d'horticulture au Québec.

Entre le coût de production de ses récoltes, la transformation en tartes, compotes ou cidre, il partage sa passion pour les fruits d'ici et la valorisation du métier d'agriculteur.

Écoutez Vincent Dion-Lavallée, chef et copropriétaire du restaurant Au Pied de Cochon et de la Cabane à sucre du Pied de Cochon, vendredi, au micro de Gino Chouinard.

Voici la recette de palette de porc au cidre et aux pommes présenter par le chef: 

Ingrédients

·       1 rôti de palette de porc d’environ 600 g

·       2 oignons émincés (300 g)

·       2 gousses d’ail entières (10 g)

·       1 carotte coupée en rondelles de 2,5 cm (200 g)

·       1 pomme de terre Yukon Gold en cubes de 2,5 cm (300 g)

·       1 pomme Cortland pelée et coupée en quartiers (75 g)

·       20 ml d’huile de canola

·       1 branche de romarin frais

·       250 ml (1 tasse) de fond de volaille

·       15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable

·       250 ml (1 tasse) de cidre Au Pied de Cochon 

·       Sel et poivre du moulin

Préparation:

  1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).
  2. Dans une rôtissoire allant au four, chauffer l’huile à feu moyen et faire blondir les oignons et l’ail.
  3. Ajouter le rôti de palette de porc assaisonné, la branche de romarin, le fond de volaille, le sirop d’érable et le cidre bien froid.
  4. Incorporer les carottes, les pommes de terre et les quartiers de pommes.
  5. Couvrir et enfourner pendant 2 h 30, en arrosant la viande toutes les 30 minutes.
  6. Retirer le couvercle et poursuivre la cuisson 30 minutes à découvert, afin de bien colorer la viande.
  7. Retirer du four et laisser reposer 15 minutes dans son jus avant de servir.
  8. Servir accompagné d’un verre de cidre.

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