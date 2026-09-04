Idées de recettes

Vincent Dion-Lavallée, chef exécutif et copropriétaire de La Cabane d'à côté et du célèbre restaurant Au Pied de Cochon, met en lumière toute la richesse et la complexité d'horticulture au Québec.

Entre le coût de production de ses récoltes, la transformation en tartes, compotes ou cidre, il partage sa passion pour les fruits d'ici et la valorisation du métier d'agriculteur.

Écoutez Vincent Dion-Lavallée, chef et copropriétaire du restaurant Au Pied de Cochon et de la Cabane à sucre du Pied de Cochon, vendredi, au micro de Gino Chouinard.