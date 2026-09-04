Élections 2026

Dans son tour d'horizon, vendredi, Patrick Lagacé se penche sur la surenchère de promesses électorales de la part des partis politiques, qui rivalisent d'idées pour attirer l'attention.
Qu'il s'agisse de promettre des aides financières ou d'affirmer qu'on va couper dans la bureaucratie pour rendre l'État plus efficace et dégager des marges de manœuvre financières, l'animateur qualifie cette approche d'illusion répétée au fil des campagnes.
Écoutez son tour d'horizon, vendredi, à Lagacé le matin.
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