Propos controversés tenus par le passé

Propos controversés sur les communautés autochtones, les artistes, OnlyFans et les femmes, etc.: le candidat péquiste François Gariépy réagit à ses propos passés.
Ses déclarations passées et chroniques publiées dans le média Urbania ne font pas de lui quelqu'un de problématique, estime-t-il.
Il croit qu'il n'est pas possible de limiter son personnage à son surnom dans les médias, «Monsieur Radio X», notamment parce qu'il aurait travaillé «dans à peu près tous les médias de Québec».
Écoutez François Gariépy, candidat du Parti québécois dans Charlevoix–Côte-de-Beaupré, s'expliquer à Lagacé le matin.
François Gariépy se dit aussi tanné d'avoir à se justifier sur ce qu'il a dit au cours des dernières années.
«Je me sens pas disqualifié en politique pour avoir travaillé à Radio X. Oui, il y a des propos qui sont un peu, qui semblent démesurés et je le regrette d'avoir blessé des gens [...] Je ne suis pas dans une dynamique misogyne. J'ai été élevé avec des valeurs féministes chez nous.»