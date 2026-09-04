Propos controversés tenus par le passé

Propos controversés sur les communautés autochtones, les artistes, OnlyFans et les femmes, etc.: le candidat péquiste François Gariépy réagit à ses propos passés.

Ses déclarations passées et chroniques publiées dans le média Urbania ne font pas de lui quelqu'un de problématique, estime-t-il.

Il croit qu'il n'est pas possible de limiter son personnage à son surnom dans les médias, «Monsieur Radio X», notamment parce qu'il aurait travaillé «dans à peu près tous les médias de Québec».

Écoutez François Gariépy, candidat du Parti québécois dans Charlevoix–Côte-de-Beaupré, s'expliquer à Lagacé le matin.

François Gariépy se dit aussi tanné d'avoir à se justifier sur ce qu'il a dit au cours des dernières années.